Pronostico Benfica-Inter, quote equilibrate al Dal Luz

Missione qualificazione compiuta con due giornate d'anticipo. Ora l'Inter di Simone Inzaghi contenderà alla Real Sociedad il primo posto del suo girone di Champions e nella prima delle due partite che restano i nerazzurri sfideranno in trasferta il Benfica. Davvero deludente il club portoghese, ultimo e con tutte sconfitte a carico. Il massimo obiettivo è l'Europa League, oltre al desiderio di onorare l'impegno e muovere la classifica. Che partita sarà per le quote? Non così semplice...

Inter vittoriosa al Da Luz? Che quota!

Nell'ambito del mercato 1X2 finale non ci sono favoriti, il che rende comunque appetibile la quota del 2 nerazzurro che si può giocare a 2.60. Il Benfica ha perso senza segnare le due partite casalinghe disputate contro Real Sociedad e Salisburgo.

In Champions però non ci sono sfide facili e in questo girone l'Inter ha dovuto faticare contro tutte e tre le squadre. Statistiche alla mano l'Under 2,5 è andato per la maggiore in questo gruppo ma chissà che al Da Luz non possa vedersi qualche rete in più. L'esito Over 2,5 è pagato 1.82 da Cplay, 1.80 da GoldBet e Planetwin.