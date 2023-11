Champions League, le quote e il pronostico di Galatasaray-Manchester Utd

Al "Rams Park" di Istanbul i "Leoni" di Okan Buruk si apprestano a ricevere i "Red Devils". La vincente, in attesa di conoscere il risultato di Bayern-Copenhagen, volerebbe momentaneamente al secondo posto in solitaria.

Entrambe le squadre hanno vinto soltanto uno dei precedenti quattro incontri disputati in questo girone, il Galatasaray il 3 ottobre scorso ha battuto proprio lo United all'Old Trafford per 3-2 (decisivo il gol di Icardi al minuto 82) mentre gli inglesi sono riusciti a vincere soltanto per 1-0 con il Copenhagen.

"Red Devils" a caccia dei 3 punti



Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna a circa 2.60 mentre il "2" è offerto mediamente a 2.55. Il Galatasaray potrebbe anche "accontentarsi" di un pareggio, il segno X (a 3.70) porterebbe i turchi a giocarsi la qualificazione sul campo del Copenhagen. Chi non può sbagliare è senza dubbio il Manchester United, i "Red Devils" non sono riusciti ancora a far punti in trasferta nonostante i 6 gol segnati contro il Bayern (4-3) e il Copenhagen (4-3). Su Cplay la "combo" X2+Over 1,5 moltiplica la posta per 1.80 mentre su Snai ed Eurobet questo particolare esito di scommessa si gioca rispettivamente a 1.70 e 1.67.