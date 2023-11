Pronostici Europa League, la Roma nella tana del Servette

L'ultima della Roma in Europa League è stata un flop: 0-2 in casa dello Slavia Praga . E adesso? Nulla di compromesso per quanto riguarda la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta ma per il primo posto la faccenda è un po' più complicata. A 180 minuti dal termine giallorossi e cechi sono a 9 punti, il Servette è a quota 4, chiude la classifica lo Sheriff con un solo punto.

Quota interessante per il 2 giallorosso

Nella penultima giornata la squadra di Mourinho affronterà in trasferta il Servette, battuto comodamente all'Olimpico per 4-0. Gli svizzeri nel loro campionato hanno la vetta a due punti di distanza, notevole l'escalation che coincide con sette vittorie di fila. Nel girone di Europa League però il Servette ha fatto punti e segnato solo contro lo Sheriff, poi nulla di fatto come detto contro Roma e Slavia Praga (0-2).

Una Roma concentrata può portare via i tre punti dallo Stade de Genève, il 2 su Cplay si può giocare a 1.83, su Sisal a 1.75 e su Better a 1.80. Nelle 4 euro-sfide disputate Pellegrini e compagni hanno sempre fatto registrare il Multigol 2-4. Un esito che in questa sfida si trova poco sopra quota 1.50.