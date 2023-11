Conference League, pronostico Fiorentina-Genk: quote ok per la "Viola"

Per la Fiorentina la sfida casalinga con il Genk è di fondamentale importanza. In ottica primo posto del gruppo F la " Viola " vanta due punti di vantaggio sul Ferencvaros secondo, se entrambe dovessero vincere a Nzola e soci poi basterà pareggiare proprio sul campo del Ferencvaros per festeggiare da capolista il passaggio del turno.

Nelle precedenti due gare interne del torneo la Fiorentina ha prima pareggiato per 2-2 con il Ferencvaros e poi ha liquidato la pratica Cukaricki con un netto 6-0.

Quattro punti anche per il Genk in versione esterna. Al 2-0 con il Cukaricki ha fatto seguito l'1-1 con il Ferencvaros.

Al "Franchi" il match si preannuncia ricco di gol

L'ultimo precedente tra le due compagini è terminato in parità: 2-2 in Belgio. Le quote di questo incontro vedono la squadra di Italiano partire decisamente con i favori del pronostico, il segno 1 è in lavagna a 1.55 mentre il "2" si gioca mediamente a 5.10.

Più Over che Under 2,5, la possibilità che questo match regali almeno tre reti al novantesimo è offerta su Cplay a 1.60. Snai propone l'Over 2,5 a 1.57 mentre su Planetwin365 lo si può trovare a 1.58.