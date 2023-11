Servette-Roma, il pronostico dell'intelligenza artificiale

La 5.a giornata del Gruppo G della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024 mette di fronte Servette e Roma , match in programma giovedì 30 novembre alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento vede in testa i giallorossi con 9 punti, al pari dello Slavia Praga , poi gli svizzeri a 4 e infine lo Sheriff Tiraspol a 1. Il Servette è terzo in campionato con 28 punti in 15 partite ed è reduce dalla vittoria interna per 2-0 contro il Grasshoppers , ottavo successo nelle ultime 10 partite giocate.

Gli svizzeri in questa stagione hanno giocato 2 partite interne in Europa League, perdendo con lo Slavia Praga e vincendo con lo Sheriff Tiraspol. La Roma è quinta in Serie A con 21 punti in 13 giornate ed è reduce dalla vittoria interna per 3-1 contro l’Udinese, successo che mancava dallo scorso 5 novembre. I capitolini hanno giocato 2 partite in campo esterno in questa Europa League, vittoria per 2-1 contro lo Sheriff Tiraspol e sconfitta per 2-0 contro lo Slavia Praga. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano in terra elvetica in una manifestazione Uefa, all’andata facile vittoria della Roma per 4-0.

PRONOSTICO: X2 + UNDER 3.5

