Europa e Conference League, i pronostici di Gollo su tre partite di oggi

La 5.a giornata del Gruppo D della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024 mette di fronte Atalanta e Sporting Lisbona , match in programma giovedì 30 novembre alle ore 18.45. La classifica di questo raggruppamento vede in testa i nerazzurri (già qualificati al turno successivo) con 10 punti, seguiti dai portoghesi a 7, chiudono lo Sturm Graz con 4 punti e il Rakow a 1. L’Atalanta è settima in Serie A con 20 punti in 13 giornate ed è reduce dalla sconfitta interna per 2-1 contro il Napoli , terzo match di fila di campionato senza vittoria. I bergamaschi hanno giocato 2 partite interne stagionali europee, battendo sia Rakow che Sturm Graz senza subire neanche una rete. Lo Sporting Lisbona è in testa in Portogallo con 28 punti in 11 partite (al pari del Benfica) ed è reduce in campionato da una sconfitta per 2-1 contro i rivali cittadini, primo k.o. stagionale nella Superliga . I biancoverdi di Lisbona hanno giocato 2 partite fuori casa in questa Europa League : vittoria per 2-1 con lo Sturm Graz e 1-1 con il Rakow. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano a Bergamo in campo internazionale, all’andata vittoria atalantina per 2-1 con reti di Scalvini e Ruggeri .

PRONOSTICO: OVER 2.5

Fiorentina-Genk

La 5.a giornata del Gruppo F della fase a gironi della Conference League 2023/2024 mette di fronte Fiorentina e Genk, match in programma giovedì 30 novembre alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento vede in testa i viola con 8 punti, poi belgi e Ferencvaros a 6, chiude il Cukaricki a 0. La Fiorentina è ottava in Serie A con 20 punti in 13 partite ed è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 contro il Milan, terza partita nelle ultime 5 senza realizzare neanche una rete. In questa stagione i toscani hanno giocato 3 partite interne in Conference League, battendo Rapid Vienna (nel playoff) e Cukaricki e pareggiando con il Ferencvaros. Il Genk è sesto nel campionato belga con 24 punti in 15 partite ed è reduce dalla sconfitta esterna per 1-0 sul campo dello Standard Liegi, seconda sconfitta nelle ultime 5 partite ufficiali. I belgi hanno giocato 3 partite stagionali in trasferta di Conference League, avendo un bilancio di 1 vittoria e 2 pareggi. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano al Franchi in una manifestazione Uefa, all’andata pareggio per 2-2, per i viola ci fu una doppietta di Ranieri.

PRONOSTICO: 1

Marsiglia – Ajax

La 5.a giornata del Gruppo B della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024 mette di fronte Marsiglia e Ajax, match in programma alle ore 21.00. La classifica di questo raggruppamento vede in testa i francesi con 8 punti, poi Brighton a 7, Aek Atene a 4 e gli olandesi in coda con 2 punti. Il Marsiglia di Gattuso è 12esimo in campionato con 14 punti in 12 partite ed è reduce dal pareggio esterno per 1-1 con lo Strasburgo, la vittoria manca in Ligue 1 dallo scorso 8 ottobre.

I biancoazzurri hanno giocato 2 partite interne in questa Europa League: 2-2 con il Brighton e vittoria per 3-1 contro l’Aek Atene. L’Ajax è soltanto ottavo in campionato con 15 punti in 12 giornate ed è reduce dalla larga vittoria casalinga per 5-0 contro il Vitesse, terza vittoria nelle ultime 5 partite e con almeno 2 reti segnate. I lancieri non hanno ancora vinto fuori casa in campo internazionale in questa stagione: 1-1 sul campo dell’Aek e sconfitta per 2-0 con il Brighton.

E’ la terza volta che le due squadre si incrociano al Velodrome nelle coppe europee, il bilancio è di una vittoria per parte: 2-1 per l’Ajax nella Coppa dei Campioni 1971/1972 e successo francese con il medesimo punteggio nell’Europa League 2008/2009. All’andata, giocata ad Amsterdam, spettacolare pareggio per 3-3.

PRONOSTICO: OVER 2.5

