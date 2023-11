Serie A, si riparte da Monza-Juventus: l'analisi e le quote del match

La 14ª giornata di Serie A si apre all' U-Power Stadium con il confronto tra il Monza e la Juventus . La scorsa settimana entrambe le compagini hanno pareggiato per 1-1, i brianzoli hanno strappato un punto sul campo del Cagliari mentre la " Vecchia Signora " ha fermato la corsa dell' Inter all' Allianz Stadium .

Occasione ghiotta per la squadra di Massimiliano Allegri, i bianconeri battendo il Monza scavalcherebbero l'Inter in classifica per almeno 48 ore. L'impresa però non sarà delle più semplici, numeri alla mano si nota subito che l'undici di Raffaele Palladino non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico. Colpani e compagni nelle prime 6 gare giocate in casa hanno fatto registrare 2 successi e 4 pareggi.

La Juventus però sta attraversando un periodo di forma straordinario, 6 vittorie e 2 pareggi nelle precedenti 8 giornate di campionato condite da 9 reti all'attivo e soltanto 2 al passivo.

Bianconeri favoriti

Le quote sorridono alla compagine bianconera, il segno 2 al triplice fischio dell'arbitro raddoppia una qualsiasi puntata mentre la vittoria del Monza è proposta mediamente a 3.90. Volendo cautelarsi si può provare la "combo" X2+Multigol 1-4, un particolare esito di scommessa che su Cplay moltiplica la posta per 1.52 mentre su Goldbet e Better paga 1.48.

Vlahovic ancora a segno? Ecco la quota di un gol del serbo

La scorsa settimana Dusan Vlahovic era riuscito a portare in vantaggio la Juventus contro l'Inter. Qualora Allegri dovesse decidere di schierare nuovamente l'attaccante serbo dal primo minuto si possono senza dubbio prendere in considerazione le opzioni "Vlahovic Marcatore" a 2.75 e "Vlahovic Primo Marcatore" a 5.50.