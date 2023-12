Pronostico Spezia-Parma, quanti gol al Picco? C'è una statistica interessante

Lo Spezia per uscire dalla zona rossa, il Parma per tornare a fare il Parma dopo un pareggio e una sconfitta. Partita importante al Picco di La Spezia dove i liguri, terz'ultimi con 10 punti ottenuti in 14 giornate, ospitano il Parma che vuole isolarsi in vetta alla classifica (ducali a quota 30 insieme al Venezia).

Parma, sempre Over 2,5 finora in trasferta. E adesso...

Lo Spezia ha vinto solo contro la FeralpiSalò ma potrebbe bastare una scintilla per accendere un gruppo che a inizio campionato partiva con ambizioni ben più nobili. La scorsa settimana lo Spezia, al debutto di D'Angelo in panchina, ha perso 2-1 in casa della Sampdoria. Il Parma lontano dal Tardini ha vinto 4 volte, perdendo contro Venezia e Lecco. Nelle sei trasferte disputate, il Parma ha sempre centrato l'Over 2,5.

Meno spettacolari le partite dello Spezia, che in casa è rimasto senza gol ben 4 volte su 6. La statistica suggerisce di prendere in considerazione la somma gol 2, ancora mai fatta registrare dagli Aquilotti in questo campionato.

Il Parma ha 20 punti in più in classifica ma in lavagna il divario non si vede e anzi, il muso davanti ce l'ha lo Spezia. Partita in cui potrebbero vedersi due o tre reti totali, il Multigol 2-3 vale circa un raddoppio. Possibile che Spezia-Parma finisca in "Goal". Su Cplay questa opzione si gioca a 1.73, contro l'1.67 di Snai e l'1.72 di Better.