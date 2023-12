Pronostico Celta-Cadice, sorriso Benitez?

Il suo Celta proprio non ingrana ma Rafa Benitez è ancora in sella, alla disperata ricerca di un cambio di rotta. I galiziani cercano la prima vittoria casalinga contro il Cadice , che in trasferta (dopo l'1-1 col Maiorca) ha aggiornato il suo score a due pareggi e cinque sconfitte. Davvero poca cosa.

Statistiche e pronostico

Il Celta di Benitez ha vinto solo alla 4ª giornata, in casa del fanalino di coda Almeria: poi 5 pareggi e 8 sconfitte. Sul totale di 14 partite il Celta ha fatto registrare 8 volte gli esiti Goal e Under 2,5. Anche il Cadice non festeggia un successo dalla 4ª di campionato, 3-1 al Villarreal, e cinque delle sue sette trasferte giocate sono terminate con massimo due reti totali.

Precedenti alla mano è un match in cui difficilmente vince la squadra ospite. Il Celta saprà sfruttare il fattore campo? Il segno 1 è proposto a 1.62 dal bookmaker Cplay, Better e GoldBet si fidano ancora di più dell'1 galiziano proposto a 1.57. L'offerta prevista per almeno due reti segnate dal Celta (esito Over 1,5 Casa) è pari a 1.75 volte la puntata.