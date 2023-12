Liga Portugal, il pronostico di Sporting-Gil Vicente

Posticipo della 12ma giornata di Liga Portugal, lo Sporting Lisbona riceve il Gil Vicente con l'obiettivo di tornare a vincere per rimettersi in marcia dopo il ko nel derby col Benfica. La squadra di Amorim è reduce dal pareggio in Europa League contro l'Atalanta di Gasperini, 1-1 al Gewiss: con questo risultato, Sporting secondo e ai playoff. In campionato invece...

Sporting super favorito, ecco cosa giocare

I biancoverdi nel loro stadio sono in totale comfort zone. Nelle dieci partite stagionali fin qui disputate, lo Sporting ha vinto ben nove volte. L'unica squadra corsara è stata proprio l'Atalanta. Ben diversa la musica sponda Gil Vicente, uscito sempre sconfitto al termine delle cinque partite esterne giocate in Primeira Liga. Davvero difficile dunque immaginare un risultato positivo per gli ospiti, dati per spacciati da tutte le agenzie di scommesse. La quota per il segno 1 si ferma a 1.15 ma volendo guardare altrove (scelta obbligata se si vuole trovare una quota più interessante), occhio al Multigol Casa 2-3 a 1.95. Ovvero, Sporting a segno due o tre volte a prescindere dall'esito finale.