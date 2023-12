Quanti gol in Torino-Atalanta? Quote e pronostico

La 14ª giornata di Serie A si chiude all’Olimpico Grande Torino, il Toro di Juric ospita l’ Atalanta di Gasperini . Un match che sulla carta (e per le quote) non vede un chiaro favorito. La Dea in trasferta ha messo insieme 3 successi, altrettante sconfitte più il recente pareggio con l’Udinese. Il Torino in casa ha perso solo contro l’ Inter , poi due sofferte vittorie contro Genoa e Sassuolo , e tre pareggi.

Atalanta, c'è un esito che va per la maggiore e indirizza il pronostico

Quanto alle principali classi di esito pochi dubbi che i piemontesi gradiscano No Goal e Under 2,5 mentre il bilancino dell’Atalanta è quasi in perfetto equilibrio tra Goal/No Goal e Under/Over 2,5. C’è però un esito che va per la maggiore e di cui, in sede di pronostico, si può tener conto. Nove delle tredici partite giocate dai bergamaschi hanno fatto registrare il Multigol 2-3. Il Torino questa opzione l’ha “vista” in otto occasioni. L’ipotesi che Torino-Atalanta finisca con due o tre reti totali vale 1.96 per Cplay, 1.90 per Eurobet e Snai. Allargando il range al Multigol 2-4 la quota scende a 1.53. É anche vero, infatti, che le due squadre non hanno ancora mai collezionato la somma gol 4...