Sanremo 2024, c'è una donna super favorita

Si comincia a respirare aria di Sanremo, che dal 6 febbraio 2024 riempirà di nuovo di musica le case degli italiani. Amadeus ha ufficializzato i 27 cantanti in gara (più tre giovani) tra cui spiccano grandi nomi come quelli di Mahmood, Emma e i Negramaro. Ma c'è una cantante che più di altre è la favorita numero uno per la vittoria finale: si tratta di Annalisa. Lei è tra i candidati principali per vincere Sanremo. Una donna non trionfa da dieci anni, l'ultima volta Arisa nel 2014: è arrivata l'ora del riscatto?