Girone B di Serie C, due o tre reti in Pontedera-Pescara? Le quote del match

Riflettori puntati sullo stadio " Ettore Mannucci " per il confronto tra il Pontedera e il Pescara . La sfida, valida per il recupero della 14ª giornata di campionato, pone di fronte due squadre separate in classifica da un solo punto.

In questo avvio di stagione l'undici toscano con 17 gol segnati e 14 subiti ha collezionato 6 vittorie, 5 pareggie 4 sconfitte mentre la compagine abruzzese con 24 reti all'attivo e 19 al passivo ha fatto registrare ben 7 successi, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Quote equilibrate al "Mannucci"

I bookie non si sbilanciano e propongono il segno 1 a circa 2.70 mentre il "2" è in lavagna mediamente a 2.50. L'ultimo precedente andato in scena al "Mannucci" è terminato 2-1 per il Pontedera, un Multigol 2-3 che i granata in casa ritardano da ben 6 gare consecutive (una "Somma Gol 0", due "Somma Gol 1" e 3 Somma Gol 4"). La possibilità che questo match termini con 2 o 3 reti al novantesimo si gioca su Cplay a 1.95, su Snai a 1.87 e su Sisal a 1.90.