Pronostici Premier League, Wolves-Burnley: quote e statistiche del match

Il programma della 15ª giornata di Premier League mette a confronto Wolves e Burnley . I " Lupi " di Gary O'Neil tornano a giocare in casa dopo la doppia sconfitta esterna subita sui campi di Fulham (3-2) ed Arsenal (2-1). Il Wolves nelle precedenti 4 gare disputate al " Molineux Stadium " ha prima battuto il Manchester City per 2-1 e poi dopo aver pareggiato le sfide contro Aston Villa (1-1) e Newcastle (2-2) ha di nuovo vinto per 2-1 con il Tottenham .

Burnley reduce da un 5-0 inflitto allo Sheffield Utd, un risultato che ha permesso ai "Clarets" di portarsi al penultimo posto della classifica. La compagine allenata da Vincent Kompany ha vinto soltanto una delle prime sei trasferte disputate in questo campionato (1 pareggio e 5 ko nelle restanti 5 gare esterne).

Wolves, tre punti possibili



Quote alla mano sono proprio i padroni di casa a partire con i favori del pronostico, il segno 1 è proposto a circa 1.87 mentre il "2" è in lavagna a 4.05. Con il Burnley in campo il segno X non si vede da 10 giornate consecutive: la "combo" 1X+Multigol 1-4 moltiplica la posta per 1.48 mentre l'accoppiata con il Multigol 1-3 regala una quota pari a 1.90.