Aston Villa-Manchester City, il pronostico: che sfida tra Watkins e Haaland

Che bella sfida! Nel midweek di Premier League è in programma un super Aston Villa-Manchester City, un bel banco di prova per Guardiola che non può "steccare" ancora dopo aver collezionato tre pareggi di fila.

Esame Villans per il City, ecco le quote

La Premier League non fa sconti, il City aveva già capito che aria tirasse tra la settima e l'ottava giornata, perdendo in rapida successione contro Arsenal e Wolves. Poi ecco arrivare il tris di pareggi contro Chelsea, Liverpool e Tottenham, con insolite difficoltà di gestione del vantaggio da parte dei Guardiola boys.

L'Aston Villa sta disputando la sua miglior stagione e con un successo scavalcherebbe il City, mandando un segnale forte di partecipazione alla bagarre per il titolo. Villans sempre vittoriosi in casa (6 su 6) dove hanno fatto registrare puntualmente l'Over 3,5. Poco da aggiungere, se non le quote.

Il segno 2 si gioca a 1.70 su Cplay e Sisal, a 1.68 su Better, la combo Goal+Over 2,5 rende 1.60 volte la posta.