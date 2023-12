Pronostico Manchester United-Chelsea, occhio allo "zero" dei Red Devils

United alti e bassi, il Chelsea segna e subisce tanto

Si parte con uno "zero". Otto vittorie, sei sconfitte e, appunto, zero pareggi. Il Man United è rimasta l'unica squadra del campionato a non aver ancora centrato la X. Subito uno sguardo alla quota assegnata a questo segno, si parla mediamente di 3.50. Come lo United anche il Chelsea è squadra altalenante, che però rispetto alla prima parte di campionato ha fatto registrare un'impennata dei dati sui gol fatti e incassati. Nelle prime sette giornate i Blues avevano segnato solo 8 reti, nelle restanti sette invece sono stati ben 17. E i gol subiti? Solo sei nella prima metà contro i sedici della seconda.

Se in un match del genere sembra lecito attendersi almeno una rete per parte, c'è un ultimo dato che può essere utile evidenziare per ampliare la panoramica.

Nelle sette partite di campionato giocate all'Old Trafford, il Manchester è andato sotto al riposo ben cinque volte e in parità nelle altre due occasioni. L'1 primo tempo sarebbe utile per spezzare il tabù... e per puntare alla sostanziosa quota di 3.25 se si sceglie il bookie Cplay. Su Sisal l'offerta scende a 3.20 e su William Hill a 3.10.