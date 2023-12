Pronostico Fiorentina-Parma, Under 2,5 oppure Over? Le quote...

Parma sempre a segno in trasferta: il pronostico

I ducali hanno superato due turni, battendo nettamente Bari (3-0) e Lecce (4-2). Squadra che gioca a viso aperto quella di Pecchia, non a caso in trasferta ha sempre segnato almeno una rete anche nelle giornate più difficili (come a Lecco).

Gli ultimi risultati fatti registrare dalla Fiorentina al Franchi parlano di una Viola a briglie sciolte: 2-1 a Bologna e Genk, 3-0 alla Salernitana. Curiosità, tutti Over 2,5 e anche somma gol finale 3.

Con queste premesse, potrebbe venir fuori un incontro divertente in cui l’Over 2,5 può rappresentare una valida opzione. L’ipotesi che al 90’ Fiorentina-Parma regali almeno tre reti complessive è in lavagna a 1.68 su Cplay mentre su Snai e Planetwin l'offerta è di 1.65.