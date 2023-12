Pronostico Tottenham-West Ham, bookie convinti: ecco chi è favorito

L'ultimo match in ordine temporale del turno infrasettimanale di Premier League è Tottenham-West Ham . In campo dunque la ex capolista del campionato, scivolata fuori dalla zona Champions dopo aver collezionato tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro giornate. Di contro c'è un West Ham dotato di buone individualità ma altalenante: 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte lo score della squadra di David Moyes che pare attraversare un buon periodo: 7 punti raccolti nelle ultime tre partite.

Le statistiche delle due londinesi

Va detto che anche quando macinava vittorie su vittorie, difficilmente il Tottenham ha mantenuto la porta inviolata: solo 4 clean sheet in 14 giornate. Si affrontano due squadre che segnano e incassano molto, assai propense quindi a centrare l'Over 2,5: se ne contano 10 per parte. Non solo, il West Ham ha fatto registrare il Goal in ben 12 occasioni contro le 10 del Tottenham. Con queste premesse, Goal e Over 2,5 viaggiano a quote non molto alte pari circa a 1.45.

Per la vittoria finale i bookie non hanno grossi dubbi, è favorito il Tottenham. Il segno 1 è pagato 1.76 da Cplay, 2.75 da Eurobet e Bet365. La X si gioca a 4.10 su Begamestar, a 4.05 su Planetwin e a 4 su Sisal. Il 2 del West Ham quadruplica la posta su Cplay, mentre scende a 3.85 su Better e a 3.90 su Bwin.

Per una multipla potrebbe essere adatta la giocata combo 1X+Over 1,5, proposta a 1.45.