Eredivisie, pronostico e quote di Psv-Heerenveen: l'analisi del match

L'Heerenveen è attualmente settimo in classifica con soltanto 6 punti conquistati nelle prime 7 trasferte del torneo (2 vittorie e 5 sconfitte).

La sfida promette spettacolo, il Psv in casa con 24 gol all'attivo ha fatto registrare l'Over 3,5 in 5 occasioni su 7 mentre l'Heerenveen (peggior difesa esterna con 18 gol al passivo) in trasferta lo ha centrato per ben 4 volte.

Altra sfida, altro show in arrivo?

Almeno sulla carta il segno 1 non sembra in discussione, la vittoria dei primi della classe si gioca soltanto a 1.17. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" 1+Over 2,5, una tale opzione è offerta su Eurobet a 1.35 mentre su Cplay e Snai raggiunge una quota pari a 1.40. Il Psv nelle precedenti 6 gare di campionato disputate al "Philips Stadion" ha sempre realizzato almeno tre gol, l'accoppiata Over 2,5 Casa+Under 2,5 Ospite paga mediamente 1.60.