Il Getafe di Borja Mayoral sfida il Valencia: quote equilibrate

La 16ª giornata di Liga si apre con Getafe-Valencia, due squadre che hanno gli stessi punti in classifica (19) e lo stesso saldo gol fatti/subìti: 17/20. I padroni di casa sono reduci dal ko in casa del Las Palmas che ha messo fine a una serie di 8 risultati utili consecutivi: 2 vittorie e ben 6 pareggi. Il Valencia ha spaventato il Girona, finendo tuttavia per cedere al cospetto della rivelazione del campionato: 1-2 il finale. La vittoria in trasferta manca ai "Pipistrelli" dal debutto in questa Liga, blitz per 2-1 sul campo del Siviglia.