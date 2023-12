Serie A, il pronostico di Verona-Lazio: che quota per la combo!

Il sabato di Serie A si apre al Bentegodi con la sfida tra Verona e Lazio . Stagione complicata per l' Hellas , tra risultati che non arrivano (la vittoria manca dalla 3ª giornata) e il caos generato dalla questione relativa alla presunta maxi frode da 10 milioni di euro . I biancocelesti hanno dunque l'occasione di conquistare la terza vittoria esterna in campionato dopo quelle ottenute contro Napoli e Sassuolo .

Precedenti e un dato confortante per Sarri

Il Bentegodi non è campo facile per la Lazio: pesante sconfitta per 4-1 nella stagione 2021/22 e pareggio per 1-1 lo scorso anno con reti di Pedro e Ngonge. Il dato che lascia ben sperare Sarri è relativo ai 7 clean sheet fatti registrare dalla Lazio nelle ultime 10 partite giocate tra campionato e coppe.

Di certo l'impegno contro un avversario affamato di punti come l'Hellas non va preso sottogamba, la Lazio dovrebbe però aver fatto tesoro delle lezioni subìte a Salerno e a Bologna. La vittoria dei biancocelesti viaggia al doppio della posta, esattamente la metà rispetto all'offerta prevista per il segno 1.

Interessante la quota assegnata alla combo X2+Over 1,5. Una soluzione di questo tipo vale 1.75 su Cplay, Snai la banca a 1.63 mentre per Sisal è a 1.50.