Pronostici Serie A, Atalanta-Milan: l'analisi e le quote del match

Al " Gewiss Stadium " di Bergamo scendono in campo Atalanta e Milan , due squadre che per motivi differenti hanno assolutamente bisogno di vincere questo incontro.

La "Dea" di Gasperini battendo la compagine di Pioli metterebbe fine a un digiuno di vittorie che va avanti ormai da 4 giornate di fila. Nel dettaglio il club bergamasco ha prima perso per 2-1 in casa contro l'Inter e poi dopo aver pareggiato per 1-1 ad Udine è tornato subito a perdere sia con il Napoli (2-1 in casa) che con il Torino (3-0 fuori).

Il Milan conquistando ulteriori tre punti farebbe registrare la terza vittoria consecutiva dopo i successi ottenuti al Meazza contro Frosinone (3-1) e Fiorentina (1-0).

Porte violate al "Gewiss Stadium"

I principali bookie propongono il segno 1 a 2.45, la "X" a 3.30 e il "2" a 2.95. L'Atalanta nelle prime 6 partite disputate in campionato davanti al proprio pubblico è rimasta a secco di reti soltanto contro la Juventus (0-0) mentre nelle restanti 5 sfide casalinghe con ben 9 gol realizzati ha fatto registrare 3 vittorie e 2 sconfitte. Il Goal è in lavagna su Cplay a 1.76 mentre Snai e Sisal lo propongono a 1.70. In alternativa al Goal si può provare il Multigol Casa 1-2 a 1.62.