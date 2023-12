Arsenal, occhio all'Aston Villa! Quote e pronostico

Sabato caldissimo non solo in Serie A ma anche in Premier League dove c’è grande attesa per la super sfida Aston Villa-Arsenal. La squadra allenata da Emery ha in pugno lo scalpo del Manchester City, battuto 1-0 e scavalcato al terzo posto in classifica. Sono quattro i punti che separano gli scatenati Villans dall’Arsenal capolista, che ha sì quattro vittorie di fila alle spalle ma in questo ciclo di gare le sofferenze sono state molte e impreviste.