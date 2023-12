Pronostici Serie B, quote e statistiche di Parma-Palermo

Il programma della 16ª giornata di Serie B mette a confronto Parma e Palermo. I ducali con l'1-0 ottenuto sul campo dello Spezia sono tornati a conquistare i tre punti in campionato dopo due turni di stop. La compagine gialloblù nelle precedenti due gare del torneo aveva prima perso per 3-2 a Lecco e poi non era riuscita ad andare oltre l'1-1 contro il Modena. La squadra allenata da Fabio Pecchia in questa prima parte di stagione non ha ancora mai perso davanti al proprio pubblico, 5 vittorie e 3 pareggi conditi da ben 12 gol all'attivo e soltanto 4 al passivo.