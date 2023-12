Cagliari-Sassuolo, il pronostico della sfida salvezza

Cagliari-Sassuolo non avrà un protagonista importante come Berardi, squalificato. Un'assenza pesante per Dionisi visto che il capitano aveva deciso l'ultima vittoriosa trasferta, contro l'Empoli. Quello è stato anche l'unico successo dei neroverdi nelle ultime 8 giornate. Il Cagliari cerca un successo prezioso in chiave salvezza e per dare continuità ai recenti risultati ottenuti in casa: 4-3 al Frosinone, 2-1 al Genoa e 1-1 col Monza.