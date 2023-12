Pronostico Inter-Real Sociedad, Inzaghi vuole la vetta anche in Champions

Primo posto in campionato e adesso nel girone di Champions. Simone Inzaghi vuole cavalcare l'onda emotiva del 4-0 all'Udinese per superare l'ostacolo Real Sociedad, che in virtù di una miglior differenza reti è davanti ai nerazzurri nel gruppo D. I baschi hanno vinto alla grande l'ultimo match giocato in Liga, 3-0 in trasferta al Villarreal. Bottino pieno anche nelle due euro trasferte disputate, contro Salisburgo e Benfica. Avversario tosto ma con questo Lautaro...