Champions League, pronostico e quote di Copenhagen-Galatasaray

Al " Parken Stadium " va in scena il confronto tra il Copenhagen e il Galatasaray . L'ultimo precedente tra le due squadre è andato in scena il 20 settembre scorso ed è terminato sul punteggio di 2-2: al doppio vantaggio danese ( Elyounoussi al 35' e Goncalves al 58') i turchi sono riusciti a rispondere nel finale ( Boey all'86' e Tete all'88'). Dalla seconda giornata in avanti entrambe le compagini sono riuscite a totalizzare 4 punti, il Copenhagen ha battuto prima il Manchester per 4-3 e poi ha pareggiato 0-0 con il Bayern mentre il Galatasaray ha fermato lo United sia all'andata (3-2 all' Old Trafford ) che al ritorno (3-3 in Turchia ).

Quote equilibrate al "Parken Stadium"

Quote molto equilibrate, l'1 moltiplica la posta per circa 2.70 mentre il "2" è in lavagna a 2.45. Il pareggio, in caso di pareggio o sconfitta del Manchester United contro il Bayern, permetterebbe ai danesi di terminare il girone in seconda posizione. La "X" al triplice fischio dell'arbitro è proposta a 3.75.

Il Copenhagen spinto dal tifo del pubblico amico potrebbe trovare la via del gol in almeno un'occasione, il Multigol Casa 1-2 è offerto su Cplay a 1.62, su Eurobet e Snai paga invece 1.55. Entrambe le squadre a segno moltiplicano la posta per 1.50.