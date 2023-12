Champions League, pronostico Dortmund-Psg: le quote e le statistiche del match

Fase a gironi di Champions League, nel gruppo F oltre a Newcastle-Milan va in scena anche il confronto tra il Dortmund e il Psg. La sfida in programma al "Signal Iduna Park" mette in palio il primo posto, la classifica al momento vede il Borussia al comando con 10 punti inseguito proprio dal Psg a quota 7. Il risultato dell'andata però (2-0 per il Psg) non permette alla compagine giallonera di sedersi sugli allori, al Dortmund serve ancora un punto per accedere agli ottavi di finale da prima in classifica.