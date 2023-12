Pronostico Roma-Sheriff, sblocca Lukaku? E Belotti...

Le quote sui marcatori: Belotti e Lukaku

Partiamo subito dalle quote sui marcatori. Scelte pressochè obbligate per Mourinho... e per i bookmaker, che bancano a 1.50 un gol di Romelu Lukaku. La quota sale a 3.20 per l'opzione Lukaku primo marcatore. Paga doppio invece un sigillo di Belotti in qualsiasi momento del match, a 4.25 invece il Gallo che sblocca l'incontro.

Goal o No Goal? Le quote dicono...

Anche in questo versante va fatto un ragionamento. In Sheriff-Roma il No Goal era ritenuto assai probabile dai bookie, poi uscì fuori un match con entrambe le squadre a segno per una quota iniziale pari a 2.20. E se anche Roma-Sheriff finisse con almeno una rete per parte? Un'eventualità tutto sommato possibile, che l'operatore Cplay propone a 2.40, a fronte del 2.35 fissato da Snai e dal 2.30 di William Hill.