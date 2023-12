Rakow-Atalanta, quote equilibrate: ecco il pronostico

Ad oggi Rakow-Atalanta è il testacoda del gruppo D di Europa League. La Dea è aritmeticamente certa del primo posto che vale gli ottavi, i polacchi sono in sfida a distanza con lo Sturm Graz per la terza piazza che garantirebbe i playoff di Conference League. In questo contesto l'esito di Rakow-Atalanta si preannuncia più incerto di quanto non sarebbe se l'Atalanta avesse ancora un traguardo da inseguire. Le quote, non a caso, sono piuttosto equilibrate: segno 1 a 2.50, pareggio a 3.50 e colpo atalantino a 2.60.