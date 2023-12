Il tris Feyenoord, Newcastle e PSG è buono? L’analisi dei bookie delle partite nei gironi delle italiane

Quando è ormai quasi tutto finito, è il momento decisivo: solo 90’ prima dei verdetti decisivi e – come largamente pronosticabile – nel girone del Milan , è ancora tutto aperto, o quasi. Il Borussia ha scavallato la fase a gironi ma alle sue spalle, il PSG a 7 e il Milan con il Newcastle a 5, hanno ancora davanti diversi scenari: dal passare alla fase successiva al retrocedere in Europa League passando per l’esclusione totale.

Il Newcastle ospita un Milan in difficoltà ma con Leao e Giroud titolari mentre il PSG vola in Germania contro il Borussia già qualificato. Nel girone della Lazio, gli uomini di Sarri sono ospiti dell’Atletico per una sfida che mette in palio il primo posto mentre dietro il Feyenoord, certo della qualificazione in Europa League, vuole vincere anche in Scozia per chiudere in bellezza.

Le quote per le partite di Champions League

