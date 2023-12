Pronostico e quote di West Ham-Friburgo, ecco l'analisi del match

L'ultima giornata in programma nel gruppo A di Europa League mette a confronto due squadre che vantano ben 12 punti in classifica. Da una parte c'è il West Ham , squadra che si trova al primo posto soltanto grazie al "2-1" ottenuto in Germania , mentre dall'altra c'è un Friburgo che attualmente viaggia a una media di 3,4 reti segnate a partita.

Trasferta difficile per il Friburgo

Battere gli "Hammers" al "London Stadium" non è un'impresa facile per nessuno. Il West Ham nelle precedenti 10 gare ufficiali disputate davanti al proprio pubblico (6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte) è riuscito a battere squadre del calibro di Arsenal (1-0) e Chelsea (3-1).

Il Friburgo scenderà in campo per cercare il gol dei tre punti, i rossoneri con un risultato diverso dalla vittoria chiuderebbero il girone in seconda posizione. Per le quote il match è destinato a terminare con almeno una rete per parte, il Goal su Snai e Planetwin365 paga 1.55 mentre su Cplay raggiunge una quota pari a 1.60.