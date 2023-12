Serie A, pronostico Genoa-Juventus: l'analisi e le quote del match

Il programma della 16ª giornata di Serie A prevede la sfida tra il Genoa e la Juventus . La squadra di Allegri per la terza settimana consecutiva proverà a rimettere in discussione il primo posto occupato dall' Inter di Simone Inzaghi . Il club bianconero si presenta a Marassi con alle spalle ben 10 risultati utili consecutivi, Vlahovic e compagni dopo aver perso contro il Sassuolo hanno fatto registrare la bellezza di 8 vittorie e 2 pareggi.

Il "Grifone" in questa prima parte di stagione ha perso soltanto due match in casa (4-1 con la Fiorentina e 1-0 con il Milan) mentre nelle restanti 5 gare interne disputate ha centrato per 3 volte la vittoria (4-1 Roma, 1-0 con Salernitana e Verona) e 2 volte il pareggio (2-2 con il Napoli e 1-1 contro l'Empoli).

Una combo per Genoa-Juve

Per i bookie è la Juventus a partite con i favori del pronostico. Il segno 2 vale mediamente 1.85 mentre il successo del Genoa si gioca a circa 4.90. Bianconeri senza Over 3,5 in trasferta, per non rischiare si può provare la combo X2+Multigol 1-3 al triplice fischio dell'arbitro. Una tale accoppiata è offerta su Cplay a 1.65 mentre su Goldbet e Better è proposta a 1.62.