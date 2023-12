Pronostico Valencia-Barcellona, riscatto Xavi? Le quote dicono...

Nel ricco palinsesto scommesse del sabato trova posto anche un interessante Valencia-Barcellona . Il ko contro il Girona (che squadra) ha fatto scivolare Xavi a -7 dalla vetta. I blaugrana proveranno a riscattarsi in trasferta anche se il ricordo dell’ultima esterna non è così confortante: 1-1 in casa del Rayo Vallecano .

Match da Goal? La comparazione quote

Dall’altra parte c’è un Valencia che dopo un buon avvio si è decisamente sgonfiato, tanto da occupare un’anonima posizione di metà classifica con 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). I “Pipistrelli” sono reduci dalla sconfitta in casa del Getafe in cui hanno chiuso in 9 contro 11, il che lascia un pesante strascico anche dal punto di vista disciplinare. Il Valencia non fa registrare il segno 2 al 90’ da ben 9 partite di fila: in questo ciclo di gare non ha mai vinto fuori nè perso in casa. Inoltre, nelle 7 partite giocate al Mestalla l’esito No Goal si è materializzato in ben 6 circostanze.

Eccezion fatta per i due precedenti della passata stagione, la storia dice che Valencia-Barcellona è sinonimo di spettacolo. In più, la difesa del Barça al momento è ben poco affidabile. Ci sta dunque il Goal, proposto a 1.80 dal bookmaker Cplay. Per Better almeno una rete per parte nel match vale 1.75, eventualità infine offerta da Snai a 1.70.