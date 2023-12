Pronostico e quote di Lecce-Frosinone, le statistiche del match

Al " Via del Mare " un Lecce reduce da 4 pareggi consecutivi si appresta a ricevere un Frosinone che in questo campionato non è mai riuscito a conquistare i tre punti fuori casa.

La squadra allenata da Roberto D'Aversa in casa ha perso soltanto contro Torino (0-1) e Napoli (0-4) mentre nelle restanti 6 gare interne disputate ha fatto registrare tre vittorie (2-0 Lazio, 2-1 Salernitana e 1-0 Genoa) e tre pareggi (1-1 Sassuolo, 2-2 Milan e 1-1 Bologna).

Il Frosinone, senza "2" da ben 14 partite consecutive, in trasferta non riesce a replicare le ottime prestazioni fornite al "Benito Stirpe". I ciociari lontano dai lidi amici sono riusciti a conquistare soltanto 2 punti su 19 (2 pareggi e 5 sconfitte).

Frosinone, occhio al ritardo

La sfida si preannuncia equilibrata, il segno 1 è proposto a 2.15 mentre il "2" ritardatario è in lavagna a circa 3.40. Il Lecce nelle precedenti cinque giornate di campionato ha sempre segnato e subito almeno una rete, il Goal al "Via del Mare" è offerto su Snai a 1.67, su Better a 1.75 e su Cplay a 1.80. Con il Frosinone in campo il segno 2 prima o poi dovrà pur uscire, interessante quindi l'opzione "2 primo tempo o 2 finale" a 2.55.