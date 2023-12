Serie A, Milan-Monza: l'analisi e le quote del "lunch match" della 16ª giornata

Il "lunch match" della 16ª giornata di Serie A prevede il confronto tra il Milan e il Monza . La squadra rossonera nelle ultime due gare disputate al " Meazza " ha battuto prima la Fiorentina per 1-0 e poi il Frosinone per 3-1 mentre complessivamente è riuscita ha conquistare 15 punti su 21 (5 vittorie e 2 sconfitte).

I brianzoli hanno perso soltanto una delle precedenti cinque trasferte di campionato, nel dettaglio Colpani e compagni hanno prima totalizzato 4 punti contro Lazio (1-1) e Sassuolo (1-0) e poi dopo aver perso per 1-0 sul campo della Roma (partita decisa da El Shaarawy al minuto 90) hanno fatto registrare una vittoria con il Verona (3-1) e un pareggio con il Cagliari (1-1).

Una "combo" per Milan-Monza

La compagine allenata da Pioli parte con i favori del pronostico ma dovrà fare attenzione a non sottovalutare l'impegno, il successo del "Diavolo" moltiplica la posta per circa 1.60 mentre la doppia chance X2 vale 2.30. Ancora nessuna "Somma Gol 3" per il Milan in casa, la "combo" che lega la 1X al Multigol 1-3 è offerta su Cplay a 1.80, su Snai a 1.75 e su Sisal a 1.70.