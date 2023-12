Lo.scomm, la sua giocata vale 1 milione di Euro!

La schedina vincente de lo.scomm

Il tipster, che solo su Instagram vanta oltre 300mila follower, ieri aveva pubblicato sui suoi profili una schedina con moltiplicatore 18,77. Una giocata molto particolare perchè prevedeva Marcatori, Under gol, Tiri in porta, Multiplo e Cartellini. Lo.scomm per esultare ha dovuto attendere il match tra Valencia e Barcellona (Mltigol 1-3 squasdra ospite). Sui social la schedina ha fatto il giro del web e il post pubblicato dal tipster per festeggiare è stato inondato di like e commenti. Un regalo di Natale incredibile da parte del noto influencer infatti la schedina suggerita da lo.scomm è stata giocata da tantissime persone generando l’incredibile cifra di circa 1 milione di euro!