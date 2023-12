Pronostico Atalanta-Salernitana, show al Gewiss?

Lo scorso anno Atalanta-Salernitana fu uno show allo stato puro: 8-2 per i bergamaschi. La squadra di Gasperini vuole vincere per restare in orbita Champions e dare continuità alla bella vittoria ottenuta contro il Milan la scorsa giornata. Gli uomini di Pippo Inzaghi hanno alle spalle due pesanti sconfitte contro Fiorentina e Bologna, netto passo indietro rispetto alla prova di carattere offerta contro la Lazio.

Una combo per il match del Gewiss

Due pareggi e cinque sconfitte per la Salernitana in trasferta con soli 4 gol realizzati e 14 al passivo. Troppo poco per pensare di sbancare Bergamo dove l'Atalanta vista contro il Milan ha messo in mostra un attacco devastante. Tutto lascia pensare ad un match con molte reti, da tenere presente poi che la Dea in questo campionato non ha ancora fatto registrare la somma gol 4.

Il pronostico può prevedere una scelta di tipo combo: 1+Multigol 2-5 vale 1.57. Una soluzione più standard come l'Over 2,5 si gioca a 1.53 su William Hill, a 1.55 su Better e Cplay.