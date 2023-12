Quote Girona-Alaves, il pronostico è una combo

La lezione di calcio impartita al Barcellona resterà impressa alla voce "capolavori stagionali" del Girona. Una squadra che ora non è più rivelazione della Liga ma ha acquisito lo Status di "Big", con annessi onori e oneri. Ogni squadra che la affronta da qui in avanti raddoppierà le energie, Alaves per primo. I baschi non hanno ancora vinto in trasferta (3 pareggi e 5 sconfitte) e contro Stuani e compagni proveranno a interrompere il ritmo di quella che sembra una macchina perfetta.

Statistiche, quote e pronostico

Il Girona in casa ha perso col Real Madrid e pareggiato col Bilbao, per il resto non ha lasciato scampo a nessuno. Insomma, sulla carta non ci dovrebbe essere storia anche perché a più riprese la squadra di Michel ha dimostrato di saper vincere anche dopo essere andata in svantaggio. Statistiche alla mano, il Girona deve ancora far registrare la somma gol 4: occhio...

Dell'Alaves colpisce un dato: le sue otto sconfitte in campionato sono tutte arrivate con uno dei seguenti risultati: 1-0, 2-0, 2-1. Insomma, nessuna imbarcata. Capito Girona?

Detto che la quota prevista per il semplice segno 1 (pari a 1.55) risulta di per sé discreta, per alzare la posta si può legare in combo il Multigol 2-5. Una simile accoppiata si può giocare a 1.91 su Cplay, a 1.90 su Sisal e Snai.