Pronostico Atletico Madrid-Getafe, che sfida tra Griezmann e Mayoral

Nel turno infrasettimanale di Liga l'Atletico Madrid sfida il Getafe in un derby di Madrid "in tono minore". La squadra di Simeone è quarta, deve recuperare un match ma ha perso due delle ultime tre partite di campionato (in trasferta) contro Barcellona e Athletic Bilbao. Di contro c'è un Getafe che ha lasciato ad altri l'assillo di doversi salvare: la squadra di Bordalas è all'ottavo posto in classifica e può anche pensare all'Europa.