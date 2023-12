Pronostici Bundesliga, l'analisi e le quote di Werder Brema-Lipsia

Al " Weserstadion " va in scena il confronto tra il Werder Brema e il Lipsia . Le due squadre al momento sono divise da ben 17 punti in classifica, i biancoverdi sono quattordicesimi con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte) mentre gli ospiti occupano la terza posizione a quota 32.

Molte reti in vista al "Weserstadion"

Dando un rapido sguardo al ruolino di marcia esterno del Lipsia si nota subito che i "Roten Bullen" non hanno ancora mai chiuso un incontro in parità. Nel dettaglio i biancorossi con 13 reti all'attivo e 10 al passivo hanno fatto registrare 4 vittorie e 3 sconfitte.

Le quattro vittorie ottenute dal Werder Brema sono tutte arrivate nei lidi amici, 14 i gol segnati complessivamente dai biancoverdi nelle 8 gare disputate al "Weserstadion", 13 i subiti. Il computo degli Under/Over 2,5 invece recita 6 a 2 per le gare terminate con più di 2,5 reti.

I bookie strizzano l'occhio alla squadra allenata da Marco Rose, il segno 2 paga mediamente 1.58 mentre la doppia chance 1X è in lavagna a circa 2.35. Per le quote può starci il Goal a 1.50 mentre la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5 moltiplica la posta per 1.60.