Thiago Motta sfida la "sua" Inter: il pronostico di Inter-Bologna

Partita da Goal? Cosa dicono le quote

Con un gol per tempo, nei due turni precedenti, il Bologna si è sbarazzato di Cesena e Verona. Altro 2-0, quello recente inflitto alla Roma di Mourinho in campionato: ecco perchè a Bologna sognano la Champions. C'è però da superare la corazzata Inter, vincitrice delle ultime due edizioni del torneo. I nerazzurri arrivano alla sfida con una striscia di 7 risultati utili in casa (5 successi e 2 pareggi) e va riconosciuto proprio ai rossoblù il merito di aver negato il successo all'Inter e di averle segnato 2 reti in un singolo incontro. Altra squadra a riuscire in questa "impresa" è il Sassuolo che al Meazza ha addirittura vinto 2-1.

Per le quote l'Inter parte logicamente favorita, il segno 1 si gioca a 1.48 su Cplay, contro l'1.45 di Better e l'1.43 di Planetwin. Thiago Motta proverà a far brillare il Bologna anche contro la "sua" Inter e l'ipotesi che entrambe possano andare a segno è da valutare: la quota del Goal si attesta sull'1.85/1.90.