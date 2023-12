Pronostico Alaves-Real Madrid, quota 2.95 per i Blancos

Girona o Real Madrid, questo è il dilemma: chi chiuderà in vetta alla classifica della Liga al termine del 2023? Il verdetto arriverà una volta archiviato questo turno pre-natalizio, con le prime due della classe impegnate in trasferta. Il Real fa visita all'Alaves, squadra dall'attacco sterile che dovrà misurarsi con la miglior difesa del campionato.

Occhio alla combo: segno 2 più...

Sulla carta non ci dovrebbe essere storia, basti pensare che negli ultimi tre precedenti con l'Alaves i Blancos hanno vinto con tre reti di scarto. Di più, Modric e compagni in trasferta hanno già vinto sei volte su nove nel corso di questo campionato. E a proposito di "6", tante sono le occasioni in cui il Real ha fatto registrare il Multigol 2-3 lontano dal Bernabeu (sempre in Liga).

Volendo puntare ad una quota sostanziosa, si può provare a formare una combo composta dal segno 2 e dal Multigol 2-3. Una giocata di questo tipo è offerta mediamente al triplo della posta. Il "semplice" segno 2 si gioca invece a 1.57 su Cplay, a 1.55 su Bwin e Snai.