La Real Sociedad sbanca Cadice? Migliori quote e pronostico

Dopo aver centrato il primo posto nel girone di Champions davanti all'Inter, la Real Sociedad vuole chiudere l'anno in bellezza sbancando il campo del Cadice. I padroni di casa, reduci da quattro pareggi consecutivi, hanno idee diverse. Le uniche due vittorie all'attivo in campionato risalgono all'inizio della stagione, contro Alaves e Villarreal. Poi, un mare di pareggi, per un bottino modesto che inchiodano la squadra nei bassifondi della classifica .

Real Sociedad favorita per i bookie

Il Cadice ha sempre perso contro le cinque squadre che precedono in classifica la Real Sociedad, tra l'altro andando a segno solo contro l'Atletico Madrid. Di spessore ben diverso il ruolino di marcia di Kubo e compagni che anche in trasferta si sono fatti valere: 3 vittorie e altrettanti pareggi, solo due le sconfitte (di misura) contro Atletico e Real, che hanno dovuto faticare non poco per piegare la resistenza basca.

I favori del pronostico sono tutti per la Real Sociedad, su Cplay il segno 2 si può giocare a 1.81, offerta praticamente identica quella prevista da Sisal e Bet365 che è pari a 1.80.

Ben 13 volte su 17 le partite del Cadice sono terminate con almeno una, massimo tre reti totali. Non male la combo X2+Multigol 1-3 che regala un moltiplicatore da 1.73 volte la posta.