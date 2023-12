Real, Maiorca e Brighton tris vincente? Vediamo che ne pensano i bookie

Mentre in Italia vanno in scena gli ottavi di Coppa Italia, in giro per l’Europa ci sono i turni infrasettimanali che oggi si chiudono con i posticipi del giovedì. In Spagna, alle 21:30, l’Alaves in crisi ospita il Real che cerca di sfruttare il turno favorevole per riprendersi la vetta, visto che il Girona è ospite del Betis Siviglia e il Maiorca ospita l’Osasuna in una sfida tra squadre in fiducia e in risalita con i padroni di casa in striscia positiva da 4 turni. Alle 21 invece, si apre l’ultimo turno di Premier prima di Natale e il Brighton di De Zerbi vola al Selhurst Park dove trova un Crystal Palace in crisi di risultati: la vittoria, infatti, manca da 6 turni e il fattore casa non aiuta, anzi. Il Brighton deve vincere per non lasciar scappare il treno europeo che già dista 7 punti.