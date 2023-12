Pronostico Salernitana-Milan, panchine bollenti: rossoneri favoriti ma...

Precedenti da Goal, occhio al cluster di risultati

Il Milan di Pioli ha segnato 8 gol nelle ultime tre giornate, la sensazione è quella di una squadra che vuole spingere al massimo per chiudere l’anno con il bottino pieno e aspettare buone notizie dall’infermeria. In presenza di un segno 2 poco sopra quota 1.40, si può anche pensare di guardare altrove.

Ad esempio, direzione “Goal”. La quota è pari a 1.92 su Cplay, Bwin si ferma a 1.85 e Snai a 1.82. Da sottolineare come negli ultimi tre precedenti sia Milan che Salernitana sono entrambe andate a segno. Per variare la giocata, il consiglio è di tenere d’occhio il cluster 1-1/2-1/1-2/2-2 in lavagna mediamente a 3.25.