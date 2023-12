Pronostico Monza-Fiorentina, quote equilibrate: occhio al "ritardo"dei viola

Riflettori puntati sulle partite nella serata di venerdì 22 dicembre. Monza e Fiorentina misurano le loro ambizioni europee in uno scontro diretto che si preannuncia - almeno sulla carta - equilibrato. Priva della stella Nico Gonzalez la viola ha sofferto più del previsto contro il Verona , battuto 1-0 al Franchi. Il Monza è reduce dalla pesante sconfitta in casa del Milan ma all’U-Power la musica è ben diversa. Qui i brianzoli hanno perso in extremis contro la Juventus , poi collezionato 3 successi e 4 pareggi.

Fiorentina, la statistica sul parziale/finale

La Fiorentina di Italiano in trasferta esibisce risultati in chiaroscuro, ciò che merita rilievo dal punto di vista statistico è l’assenza del parziale/finale X/X dal suo ruolino di marcia complessivo. Le altre due sole squadre che in Serie A lamentano ancora un simile “ritardo” sono Genoa e Milan, anche loro (caso strano) in campo oggi.

Le quote non sconfessano l’idea di partenza che come detto è quella di un match giocato ad armi pari. Il segno X paga 3.35 volte la posta, può essere comunque una soluzione ragionevole affidarsi alla “doppia possibilità” X 1° tempo o X finale a quota 1.62 su Sisal, a 1.65 su Snai e a 1.69 su Cplay.