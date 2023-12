Pronostico Frosinone-Juve, partita da Over 2,5? La quota è interessante

Juve favorita, quanto pagano il 2 e l'Over 2,5

Il Goal si è visto in ben 12 delle 16 partite giocate in campionato da Soulé e compagni. La Juve non fa registrare l’Over 3,5 da 11 turni di fila (11 come i risultati utili consecutivi della Vecchia Signora), chissà che allo Stirpe non possa scapparci qualche gol in più. Le premesse in fondo sembrano esserci: l’Over 2,5 si può trovare a 1.90. Il segno 2, che con il Frosinone in campo non esce dalla prima di campionato, è in lavagna a 1.63 su Cplay e Better, a 1.62 su Planetwin.