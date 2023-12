Pronostico Inter-Lecce, esito primo tempo e quote marcatori

Battere il Lecce è l’unica medicina possibile per curare le ferite dovute all’eliminazione dalla Coppa Italia . L’ Inter deve metabolizzare rapidamente fatica e delusione per avere ragione di una squadra che in trasferta, pur non avendo mai vinto, ha fatto soffrire Juve e Roma contro cui ha perso di misura. Ecco perchè il match potrebbe rivelarsi più difficile del previsto per la truppa di Simone Inzaghi .

Segna Frattesi? La quota è invitante

Difficoltà che in lavagna non emergono alla luce dell’1.20 previsto per il segno 1 al 90’, quota che sale a 1.64 su Cplay per il vantaggio nerazzurro a metà gara. Per lo stesso mercato, il bookmaker GoldBet si ferma a 1.62 e Bwin a 1.61. Solo la Roma è riuscita a non andare sotto all’intervallo contro la squadra di Inzaghi (poi vittoriosa), nelle restanti sette occasioni Frattesi e soci hanno sempre fatto registrare l’1 primo tempo.

Nome fatto non a caso quello del centrocampista della nazionale. L’Inter ha bisogno della sua verve visto che le “punte di scorta” faticano e Inzaghi potrebbe concedergli altri minuti importanti. Interessante l’opzione “Segna Frattesi o il suo sostituto” in lavagna a 5.