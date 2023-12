Pronostico Fenerbahce-Galatasaray, derby ad alta tensione. Ci scappa il rosso?

Riflettori puntati sul derby intercontinentale , Fenerbahce-Galatasaray , che mette in palio la vetta della classifica della Super Lig . Le due squadre più blasonate del campionato turco hanno 43 punti a testa, i migliori attacchi (il Fener ha segnato però 12 gol in più del Gala ) e le migliori difese.

Il Fener vuole la rivincita: combo... ed espulsione

Lo scorso anno Icardi e compagni vinsero sia all’andata che al ritorno, un motivo in più per Cengiz Under e compagni per prendersi una rivincita sui rivali. In casa il Fenerbahce ha perso solo contro il Trabzonspor e c’è un dato che parla chiaro: 8 Over 2,5 su 8.

Ipotizzando un risultato favorevole per il Fener e almeno due reti nel match, si può formare la combo 1X+Over 1,5: quota 1.55 su Snai, 1.47 su Sisal, 1.60 su Cplay. Sfida neanche a dirlo sentitissima, negli ultimi due precedenti c’è stata un’espulsione. Qui un rosso vale circa 2.75 volte la posta.